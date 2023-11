Pallavolo: Manfredi, 'Velasco da sempre la prima scelta, oggi inizia nuovo corso per la nazionale'

Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - "Come prima cosa voglio dire e ribadire che le nazionali azzurre sono un patrimonio non solo della federazione ma per tutto il movimento. Un movimento fatto di società, atleti, appassionati e addetti ai lavori. Bentornato Julio. Per me da sempre stata la p...

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – "Come prima cosa voglio dire e ribadire che le nazionali azzurre sono un patrimonio non solo della federazione ma per tutto il movimento. Un movimento fatto di società, atleti, appassionati e addetti ai lavori. Bentornato Julio. Per me da sempre stata la prima scelta, per il suo curriculum per il suo carisma e la profonda conoscenza della pallavolo". Così il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi aprendo la conferenza stampa di presentazione di Julio Velasco come nuovo ct dell'Italvolley femminile. "Da oggi si volta pagina ed inizio un nuovo corso per la nazionale femminile. Noi come federazione daremo tutto il supporto necessario alla selezione azzurra", conclude Manfredi.