Pallavolo: Mazzanti, 'energie al minimo, vinto una gara difficile'

Bangkok, 2 lug. – (Adnkronos) – "Abbiamo vinto una partita difficile perché non riuscivamo ad avere ritmo in cambio palla e contro il Giappone può essere letale. Però in muro difesa abbiamo fatto ottime cose. Forse in cambio palla ci siamo complicati la vita ed in generale contro di loro se giochi a rigiocarla può diventare complessa. Credo che oggi tutti gli ingressi sono stati importanti. Siamo alla fine di un percorso lunghissimo e dopo 3 partite consecutive le energie sono al minimo e forse questo ha sporcato la partita. Dopo un po’ di riposo dovremo riprendere confidenza con il nostro sistema lavorando in palestra anche se i tempi sono stretti". Così il ct dell'Italvolley femminile Davide Mazzanti dopo la vittoria per 3-1 sul Giappone nell'ultima partita della pool 3 di Nations League a Bangkok.

"In queste tre week siamo cresciute, anche nella prima tappa abbiamo fatto cose buone -aggiunge Mazzanti-. Contri gli Usa abbiamo capito che potevamo costruire qualcosa di importante e poi in alcune partite punto a punto abbiamo dimostrato carattere. Mi viene in mente la partita con l’Olanda, quella con la Thailandia ad esempio. Nelle difficoltà siamo rimasti nella nostra bolla isolandoci nella maniera giusta. Le energie dovranno essere gestite per fissare alcuni concetti che le partite ravvicinate e la fatica ci hanno fatto un po’ perdere di vista. Adesso dobbiamo rifocalizzarci su questi aspetti per poi tuffarci nelle Finals”.