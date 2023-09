Pallavolo: Mazzanti, 'oggi la peggior partita del torneo, non abbiamo giocato'

Bruxelles, 3 set. – (Adnkronos) – "Finale tristissimo perché non giocare questo tipo di partite per la medaglia fa male al nostro percorso". Lo dice il ct dell'Italvolley Davide Mazzanti al termine della finale per il terzo e quarto posto persa 3-0 contro l’Olanda. "In tre giorni abbiamo fatto prima la miglior partita e oggi la peggior partita con poca personalità e abbiamo fatto fatica in tutto -aggiunge Mazzanti-. Non siamo mai stati in ritmo, sempre ad inseguire sprecando veramente tanto, nel terzo parziale ancora meno presenti rispetto a prima. Fa malissimo per il fatto di non aver giocato e non aver mai cambiato l’inerzia della partita. Ci stava iniziare una partita difficile ma non cambiare l’inerzia ci fa male più di aver perso la medaglia".