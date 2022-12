Pallavolo: Mondiale per club, buona la prima per Conegliano, 3-0 al Praia Clube e semifinale

Pallavolo: Mondiale per club, buona la prima per Conegliano, 3-0 al Praia Clu...

Antalya, 15 dic. - (Adnkronos) - Conegliano inizia con una bella vittoria il Mondiale per club in corso di svolgimento in Turchia, ad Antalya. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli e trascinate da una straordinaria Haak battono per 3-0 le brasiliane del Praia Clube con i parziali di 25-22, 25-21...

– (Adnkronos) – Conegliano inizia con una bella vittoria il Mondiale per club in corso di svolgimento in Turchia, ad Antalya. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli e trascinate da una straordinaria Haak battono per 3-0 le brasiliane del Praia Clube con i parziali di 25-22, 25-21, 25-21. Le Pantere si qualificano dunque alle semifinali visto che con due sconfitte su due il Praia Clube è ormai eliminato. Il match contro le fortissime turche dell’Eczacibasi servirà all’Imoco per qualificarsi come prima nel girone.