Pallavolo: Mondiali, azzurre ko 3-1 con il Brasile in semifinale (2)

(Adnkronos) – Come formazione iniziale Mazzanti ha confermato Orro in palleggio, Egonu in difesa, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero De Gennaro. Dall'inizio del secondo set Pietrini è subentrata a Bosetti. Nel primo set le due squadre sono partite forti e il match è entrata subito nel vivo (9-9).

Un'ottima Paola Egonu ha provato a spingere avanti le compagne (14-11), grazie all'ace di Bosetti, ma il Brasile si è fatto sentire a muro (15-15). Il lungo botta e risposta si è trascinato fin sul (21-21), poi le sudamericane hanno trovato nella fase muro-difesa l'arma per rompere l'equilibrio (22-24). Dopo aver annullato il primo set point (23-24), le ragazze di Mazzanti sono andate vicine a riaprire i giochi, ma il contrattacco del possibile 24-24 è finito fuori (23-25).

Al rientro in campo il Brasile ha tentato di allungare (3-5) e Mazzanti si è giocato la carta Pietrini per Bosetti (5-8). L'attacco azzurro più volte è stato arginato dalla difesa avversaria (11-13), ma l'Italia ha avuto il merito di non scoraggiarsi, agganciando la squadra di Zè Roberto sul (15-15). Combattute le fasi successive, durante le quali nell'Italia si è messa in mostra Danesi (20-19). Il momento della svolta è stato sul (22-22), Sylla e compagne con grande determinazione hanno piazzato il break decisivo e le sudamericane si sono arrese (25-22).

L'avvio del terzo parziale ha sorriso alle vice campionesse olimpiche (5-8), mentre l'Italia ha fatto fatica a mettere a terra il pallone (7-11). Le azzurre per larga parte del set sono state costrette a inseguire (13-16), ma azione dopo azione hanno alzato il livello (20-21).

L'ingresso di Bosetti per Orro in battuta ha regalato la parità alle campionesse d'Europa (21-21). Le due squadre hanno lottato duramente su ogni punto e l'Italia è riuscita a portarsi sul (24-23).

Le azzurre hanno avuto l'opportunità di chiudere, però non ce l'hanno fatta a chiudere (24-24), mentre il Brasile non ha commesso lo stesso errore (24-26). Nella quarta frazione le sudamericane sono scappate avanti (0-4), l’Italia in un primo momento ha dato l’impressione di reagire (7-8), ma la prosecuzione del set è stato tutto a favore della squadra di Zè Roberto (7-12). Il pesante svantaggio è pesato sulle campionesse d'Europa in carica che non sono state più in grado di rientrare in partita (19-25).