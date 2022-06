Pallavolo: Nations League, gli azzurri battono 3-0 la Cina

Quezon City, 26 giu. -(Adnkronos) – La nazionale italiana maschile ha chiuso la seconda settimana di gioco della Volleyball Nations League 2022, battendo la Cina 3-0 (25-21, 25-18, 25-19). Tre vittorie e una sconfitta, quindi, il bilancio dell’Italia nella tappa di Quezon City, nelle Filippine, al termine della quale Giannelli e compagni si trovano temporaneamente al secondo posto della classifica generale, grazie a 6 successi e 19 punti conquistati.

Nella fase preliminare l’obiettivo dichiarato degli azzurri, oltre a crescere di condizione, è finire tra le prime 8 della graduatoria, in maniera da ottenere la testa di serie numero 1 nelle Finals di Bologna che si disputeranno dal 20 al 24 luglio. Gli azzurri torneranno in campo dal 5 al 10 luglio a Danzica per l'ultimo round della fase preliminare. In Polonia i campioni d’Europa affronteranno nell'ordine: Bulgaria (5 luglio), Iran (7 luglio), Serbia (8 luglio) e Olanda (10 luglio).