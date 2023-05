Pallavolo: Nations League, Italia in campo domani alle 16 per sfidare la Polonia

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Dopo il successo in rimonta con la Thailandia, l’Italia è pronta per tornare in campo ad Antalya. Domani alle ore 16 (ora italiana in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) le azzurre del CT Davide Mazzanti affronteranno la Polonia nella sfida valida per la terza giornata della Pool 1 di Volleyball Nations League 2023. Polonia, allenata dall’italiano Stefano Lavarini, reduce dalla vittoria in rimonta con il Canada (3-2) e motivata a dare filo da torcere ad un’Italia che ha sfruttato il giorno di break sostenendo una seduta tecnica al mattino ed una di pesi nel pomeriggio.

”Mi aspetto un match tosto -ha ammesso Davide Mazzanti- anche loro hanno cambiato tanto e sicuramente dovremo adattarci dimenticando la Thailandia che oggettivamente gioca una pallavolo completamente differente da tutte le altre. Sicuramente ci sarà in campo meno imprevedibilità ma è altrettanto certo che la Polonia potrà contare su attaccanti importanti. Dovremo essere bravi in cambio palla e più ordinati in fase break. Adesso stiamo provando a mettere dentro i quattro attacchi in maniera più sistematica. Facciamo ancora fatica nella gestione degli spazi e dei tempi e in questo mi aspetto un miglioramento costante a partire dal match con la Polonia”.

“Sarà una partita totalmente differente rispetto a quella con la Thailandia -ha esordito la centrale azzurra, Federica Squarcini- la Polonia gioca in maniera totalmente diversa, con uno stile molto più vicino al nostro. Conosciamo alcune giocatrici che giocano nel nostro campionato mentre con altre ci siamo incrociate magari nelle competizioni continentali. Mi aspetto una partita molto difficile perché la Polonia ha attaccanti forti. Sarà fondamentale giocare bene la fase di muro-difesa senza trascurare il servizio che dovrà essere un’arma importante. Per fare risultato con la Polonia dovremo sicuramente migliorare in tutti i fondamentali giocando con ordine e provando a metterle sotto pressione sin dal primo punto”.