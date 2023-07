Pallavolo: Nations League, le azzurre battono 3-0 la Croazia e si qualificano alla Final Eight

Bangkok, 1 lug. - (Adnkronos) - L’Italvolley femminile rispetta il pronostico battendo in tre set la Croazia con i parziali di 25-14, 25-17, 25-17. Un successo che regala alle azzurre l’aritmetica qualificazione alla Final Eight di Nations League in programma a Arlignton, in Texas, a par...

Bangkok, 1 lug. – (Adnkronos) – L’Italvolley femminile rispetta il pronostico battendo in tre set la Croazia con i parziali di 25-14, 25-17, 25-17. Un successo che regala alle azzurre l’aritmetica qualificazione alla Final Eight di Nations League in programma a Arlignton, in Texas, a partire dal 12 luglio. A far sorridere l’Italia anche i risultati arrivati dalla pool in Corea, in particolare la sconfitta della Serbia contro la Repubblica Dominicana. Quando manca un solo match alla conclusione della week 3, le detentrici del titolo sono dunque sicure di rientrare tra le prime otto della classifica. Si torna in campo domani, 2 luglio, alle 12 contro il Giappone per stabilire il piazzamento delle azzurre e dunque l’avversario delle finals: partita in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su Now.