Pallavolo: Nations League, le azzurre piegano al tie-break la Repubblica Dominicana

Hong Kong, 15 giu. -(Adnkronos) – Vittoria sofferta ma importantissima in ottica final eight per l’Italvolley femminile in Nations League. Le azzurre vincono al tie-break contro la Repubblica Dominicana con i parziali di 25-16, 16-25, 21-25, 25-22, 15-10. Si tratta del terzo successo nella competizione, il secondo consecutivo dopo quello arrivato sulla Bulgaria in questa pool di Hong Kong. Ottima la prova di Sylvia Nwakalor con 21 punti. L'Italia torna in campo sabato 17 giugno, alle 11 contro l’Olanda. Partita in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now.