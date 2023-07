Pallavolo: Nations League, le azzurre salutano Bangkok con una vittoria, Giappone ko 3-1

Bangkok, 2 lug. - (Adnkronos) - L’Italia chiude in bellezza la week 3 di Volley Nations League a Bangkok. Dopo le vittorie con Canada e Croazia ed aver staccato matematicamente il pass per le Finals, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno archiviato la fase intercontinentale della VNL battend...

Bangkok, 2 lug. – (Adnkronos) – L’Italia chiude in bellezza la week 3 di Volley Nations League a Bangkok. Dopo le vittorie con Canada e Croazia ed aver staccato matematicamente il pass per le Finals, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno archiviato la fase intercontinentale della VNL battendo il Giappone 3-1 (25-23; 25-23; 17-25; 25-22) nella sfida valida per la sesta giornata della Pool 6. Un colpo finale che consente all’Italia di scalare ulteriormente la classifica scavalcando Giappone e Germania in attesa dell’ultimo match di giornata tra Brasile e le padrone di casa della Thailandia che potrebbe valere addirittura il quinto posto. Un grande risultato quello ottenuto dalle azzurre che dunque chiudono questa prima fase di VNL in forte crescita e con un bottino finale di 8 vittorie e 4 sconfitte.