Pallavolo: Nations League, l'Italia batte 3-1 l'Iran

Danzica, 7 lug. – (Adnkronos) – L’Italia, già matematicamente tra le prime otto nella classifica di Volleyball Nations League, conquista la seconda vittoria della week 3 a Danzica in Polonia con l’Iran con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-27, 25-23, 25-23) rafforzando la propria posizione in una classifica, in attesa che si completi la giornata di gare, che vede gli azzurri momentaneamente primi con 8 vittorie e 25 punti.

Il rientro di Ivan Zaytsev in campo in azzurro è stato segnato dai 18 punti personali realizzati di fronte ad un Iran trascinato dai propri attaccanti Ebadipur, autore di 25 punti e Esmaelinezhad di 22. 10 i muri vincenti degli azzurri (3 di Zaytsev e Giannelli) e 8 i servizi vincenti. Domani alle 20 l’Italia torna in campo per la terza gara della week 3 di Nations League contro la Serbia.