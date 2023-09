Pallavolo: Nazionale femminile, Alessia Orro non prenderà parte al torneo pre-olimpico

Pallavolo: Nazionale femminile, Alessia Orro non prenderà parte al tor...

Cavalese, 12 set. (Adnkronos) – L'atleta azzurra Alessia Orro lascerà domani il ritiro della nazionale femminile di pallavolo e non prenderà parte al torneo di Qualificazione Olimpica di Lodz, nonostante gli accertamenti neurologici clinici e strumentali siano risultati negativi. L'alzatrice azzurra, infatti, non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3°-4° posto dell'ultimo Europeo femminile.