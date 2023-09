Pallavolo: Nazionale, Gardini e Cortesia si uniscono agli azzurri in raduno a...

Cavalese, 22 set. - (Adnkronos) - Davide Gardini e Lorenzo Cortesia si uniranno in queste ore al gruppo della nazionale italiana di pallavolo che sta lavorando a Cavalese (TN) in vista del Torneo di Qualificazione ai Giochi Olimpici in programma a Rio de Janeiro a partire dal 30 di settembre....