Pallavolo: ufficiali le sedi dei Mondiali Under 19 e Under 21

Roma, 24 gen.

– (Adnkronos) – La federazione internazionale ha annunciato oggi i Paesi Organizzatori dei Campionati Mondiali Under 19 e Under 21 femminili e maschili in programma nel 2023. Croazia e Ungheria sono state scelte per ospitare, dall’ 1 all’11 agosto 2023, i Mondiali Under 19 femminili che vedranno la partecipazione di 24 squadre. La rassegna iridata Under 19 maschile, invece, si giocherà in Argentina dal 4 al 13 agosto 2023.

Saranno Bahrain e Messico, invece, i Paesi Organizzatori dei Campionati Mondiali Under 21.

La rassegna iridata femminile, che vede l’Italia Campione del Mondo in carica, si terrà nella città di León e Aguascalientes dal 17 al 26 agosto 2023. Gli azzurrini, anch’essi Campioni del Mondo in carica, difenderanno il titolo maschile dal 7 al 19 luglio 2023 nella città di Manama.

Le composizioni delle pool delle quattro rassegne iridate giovanili avranno luogo almeno 3 mesi prima l’inizio di ogni singola manifestazione.