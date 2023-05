Pallini al Roma Bar Show con le sue bartender e il Limonzero

Roma, 30 mag. (askanews) – Pallini punta sulle donne e lancia nuovi prodotti, in Italia e all’astero. La storica distilleria romana, l’unica ancora attiva nella capitale dai primi del Novecento, è stata protagonista del Roma Bar Show con le bartender di ShakHer, collettivo di donne che lavorano insieme dietro al bancone dal 2019. “Women Do it better. Or Not? Shake it up with Pallini to find the answer” è il nuovo fil rouge di quest’azienda che vuole far emergere la creatività e l’arte di innovare tutta al femminile nel settore della mixology.

Micaela Pallini – Presidente & Ceo di Pallini Spa: “Quest’anno il nostro claim è Women do it better. Or not? Anche per ridere e scherzare. La nostra è un’azienda molto al femminile, perché ci sono io come presidente ma tante del mio team sono donne e continuiamo ad attirare donne, quindi si è creato proprio un gruppo. Quindi proponiamo la mitologi al femminile. E’ un po’ un’evoluzione naturale del nostro approccio al mercato”.

Martina Proietti, Brand Ambassador No.3 London Dry Gin: “Insieme cerchiamo di creare la comunità delle bar tender donne, o comunque delle professioniste all’interno del bar, che sono ragazze che viaggiano e lavorano per tutta Italia”.

E al Roma Bar Show Pallini, conosciuta in tutto il mondo per il Limoncello e il Mistrà, ha portato anche l’Amaro Formidabile, acquisito lo scorso anno dal liquorista romano Armando Bomba, e il Limonzero, la prima versione no alcol di limoncello.

“Quest’anno – ha aggiunto Micaela Pallini – stiamo lanciando, presentando, in modo molto più strutturato il prodotto senza alcol Limonzero, che devo dire ha un’accoglienza molto positiva. Sull’estero, ci sono alcuni Paesi del nordeuropea come la Germania, l’Olanda, ad esempio, anche dal Canada abbiamo avuto degli interessi, stiamo muovendo i primi passi negli Stati Uniti. Per L’Italia comincia ad esserci un po’ di interesse. Quindi è un altro braccio che si unisce alla famiglia Pallini, siamo molto positivi anche su questo prodotto”.