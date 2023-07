Palmi, Cavalleria rusticana aprirà la stagione del 'Motta'

Palermo, 18 lug. (Adnkronos) – Sarà l'atto unico di Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana, a inaugurare la Stagione 2023 del Teatro "Motta" di Palmi che si appresta a consacrarsi quale teatro open air di riferimento nel panorama musicale, teatrale e operistico della Calabria. Il capolavoro verista vedrà schierati nomi di rilievo internazionale insieme a due complessi artistici di assoluto prestigio: il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia, già direttore musicale principale del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Nel ruolo della passionale Santuzza Sonia Fortunato, soprano dal colore pastoso e dalla indiscussa personalità; Armaz Darashvili, potente tenore georgiano, darà voce invece a Turiddu, mentre sarà Raffele Facciolà, baritono calabrese già affermato, a dare corpo al sanguinoso Alfio. Completano il cast la Lola di Aurora Tirotta e la mamma Lucia di Antonella Arena.

Il sontuoso allestimento scenografico è realizzato dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Malta "Astra", arricchito dai costumi di Giuseppe Bruzzese. Una vera serata evento per il Teatro “Motta” di Palmi che il 22 Luglio tornerà a respirare d'arte e musica per una stagione che regalerà sorrisi ed emozioni tra sinfonico, pop d'autore e cabaret; un ulteriore successo firmato Coro Lirico Siciliano, che attraverso la prestigiosa kermesse del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, continua la rivoluzione culturale e la costante opera di decentramento culturale che mira a rendere l'opera lirica un “diritto”. Una inaugurazione in grande stile per il cartellone

estivo del Teatro di Palmi che continuerà la sua programmazione con due ulteriori appuntamenti imperdibili: il 2 Agosto l'omaggio a Battiato di Alice e il 3 Agosto divertimento e spensieratezza con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli che con "Ancora?!" faranno vivere sketch e gag esilaranti e divertenti. Nuove parodie (“Song Chef” rivisitazione di “MasterChef”) e nuovi personaggi ma anche un tuffo nel passato per “rispolverare” i classici della loro carriera, amati anche per i loro simpatici tormentoni. Paolantoni e Sarcinelli sono comico e spalla ed insieme formano la coppia giusta per regalare distrazione ed allegria.