Palomba (Community): "Excellera, un servizio ancor più completo"

Milano, 14 apr. (askanews) – Nel mese di novembre, Community e Cattaneo Zanetto & Co. hanno unito le proprie forze, creando la holding Excellera Advisory Group. Le due aziende, leader rispettivamente nei servizi di comunicazione e reputation management e nei government Affairs, hanno scelto di realizzare una nuova realtà che, come sottolinea Auro Palomba, Ceo di Community, possa soddisfare ancor meglio i bisogni dei propri clienti: “L’idea di fondare Excellera nasce dalla volontà di offrire ai clienti tutt’e due le gambe che sono oggi fondamentali per qualsiasi azienda e manager, ovvero la comunicazione e i pubblic Affairs. Insieme a Cattaneo Zanetto & Co. possiamo offrire un servizio ancor più completo rispetto a quanto abbiamo fatto in questi vent’anni, in cui ci siamo occupati principalmente di reputazione e comunicazione”.

Community è un’azienda leader nel settore, con oltre ventidue anni d’esperienza e grandi risultati nel settore della comunicazione e della reputazione: “La reputazione oggi è tutto per chiunque: dai manager agli sportivi, alle persone dello spettacolo. Quando si incontra qualcuno si va subito a cercare su Google: è molto importante avere una reputazione attenta e consona a ciò che ognuno è. Si parla di qualcosa che si costruisce magari in trent’anni e si perde in pochi secondi. Basta un errore. Aiutiamo i nostri clienti a non farli e, qualora poi li facciano, siamo pronti ad aiutarli a ricostruire sia tramite i media tradizionali, sia sul social web”.

Il futuro del gruppo, dunque, si riscopre ancor più radioso, con piani ben precisi e la volontà di offrire al cliente un servizio sempre più brillante.