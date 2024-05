Palou de Comasema (Merck): spesa in salute non è un costo

Roma, 14 mag. (askanews) – “Merck è l’azienda farmaceutica più antica al mondo. L’Italia è un Paese strategico per Merck e lo stabilimento di Guidonia ha un ruolo di particolare importanza: qui si producono high potent drugs per le sperimentazioni cliniche del Gruppo. Non solo, è uno stabilimento molto virtuoso, che ha ridotto del 61% le emissioni di CO2. L’Italia ha uno dei migliori network produttivi e c’è un’efficace collaborazione tra imprese e istituzioni. Questo dialogo deve continuare per generare valore per il Paese. Dobbiamo guardare alla spesa in salute come ad un investimento, e non come a un costo”, lo ha detto oggi Ramòn Palou de Comasema, Presidente e amministratore delegato Healthcare di Merck Italia, intervenuto a un The Watcher Talk Salute, il format di The Watcher Post. “Abbiamo assunto un importante impegno sulla gender equality – ha aggiunto – basti pensare che nel 2019 le donne costituivano il 43% dei nostri dipendenti nel Lazio, mentre oggi siamo saliti al 57%. In più, ben 4 dei nostri 5 stabilimenti in Italia sono diretti da donne. Un altro tema sociale che ci sta molto a cuore è quello del calo demografico: come azienda che ha fatto la storia della fertilità ed ancora oggi è leader globale in quest’area, siamo particolarmente impegnati per vincere questa sfida”.