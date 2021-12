Palpeggiò la sposa alle nozze finite in rissa: testimone condannato per violenza sessuale dopo che a maggio aveva palpato i seni della sposa al bar

Le immagini di quel matrimonio con epilogo violento a Specchia, in Salento, fecero il giro del mondo ed ora è arrivata la sentenza, con il testimone che palpeggiò la sposa alle nozze finire in rissa condannato per violenza sessuale.

Testimone di nozze condannato per violenza sessuale: innescò la baraonda di Specchia

Secondo un tribunale della Puglia l’uomo, un 26enne di Corigliano d’Otranto, è meritevole di una pena di un anno e otto mesi di reclusione. Accadde tutto a fine maggio in provincia di Lecce, a Specchia, quando il video di quella rissa in un giorno votato alla felicità e spensieratezza fecero il giro del web e dei social.

Palpeggiò più volte i seni della sposa: testimone condannato per violenza sessuale

Ma cosa era accaduto? Che lo sposo ed alcuni parenti avevano saputo che il testimone aveva palpeggiato la sposa al bar del ristorante cingendo di spalle la donna e toccandole i seni ripetutamente. A quel punto era scoppiato l’inferno in terra e il testimone con le mani lunghe si era preso una manica di botte, riportando una frattura alle vertebre lombari e sacrali.

Denunce incrociate dopo le nozze con rissa e testimone condannato per violenza sessuale

Con lui era stato aggredito suo fratello che si prese una bottiglia in testa. Ne erano nate denunce incrociate per lesioni e per violenza sessuale e il primo round è andato alla sposa, vittima di un crimine qualificabile come violenza sessuale e per il quale il 26enne è stato condannato con rito alternativo dal Gup.