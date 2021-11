Palù: se Ema anticipa vaccino 5-11 anni, in Italia già da lunedì

Roma, 24 nov. (askanews) – “Credo che l Ema stia già discutendo, e tra oggi e domani addirittura è possibile che anticipi” la decisione sul vaccino per la fascia 5-11 anni “rispetto a fine novembre”: lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts, ospite di Buongiorno, rispondendo a una domanda sulla data per l’ok al vaccino per i più piccoli, inizialmente indicata dall’Ema per il 29 novembre prossimo, e aggiungendo che se l’autorità regolatoria europea dovesse esprimersi in merito entro il fine settimana “l’Aifa si riunisce rapidamente, e nel giro di ventiquattro ore dà la sua approvazione”.

“Se l’Ema – ha concluso Palù – si esprime tra oggi, domani e dopodomani, penso sia molto verosimile” avere il via libera in Italia lunedì prossimo.