Pamela Anderson: "Sono stanca di sentirmi come un clown del sesso"

Pamela Anderson sta per uscire in libreria con il libro Love Pamela e con un docufilm su Netflix intitolato Pamela, a Love Story.

Ospite di Howard Stern per pubblicizzarli, ha ammesso che è stanca di sentirsi come una “clown del sesso“.

Ospite di Howard Stern, Pamela Anderson ha parlato degli ultimi due progetti lavorativi. Uno la vede in tutte le librerie del mondo con l’autobiografia Love Pamela, mentre l’altro su Netflix con il docufilm Pamela, a Love Story. Un momento positivo, dove è particolarmente esposta.

L’attrice è sempre stata sulla cresta dell’onda, ma dopo tanti anni avverte un po’ di stanchezza. Nello specifico, è stufa di sentirsi identificare come un “clown del sesso“.

La Anderson ha dichiarato:

“Di solito qualcuno si avvina a me in un ristorante e mi dice: ‘Raccontami una storia di sesso!’. Mi verrebbe solo da dirgli: ‘Sai, non sono un pagliaccio’. Sono stanca di sentirmi come un clown del sesso“.