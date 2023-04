Pamela Barretta contro Armando Incarnato: "Non fu preso come tentatore, era f...

Pamela Barretta contro Armando Incarnato: "Non fu preso come tentatore, era furioso"

Pamela Barretta, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, si è scagliata contro Armando Incarnato. La donna sostiene che l’ex collega abbia parlato male più volte dello staff di Maria De Filippi.

Pamela Barretta contro Armando Incarnato

Armando Incarnato, dopo le accuse di Aurora Tropea e Gianni Sperti, è finito nel mirino di Pamela Barretta. L’ex dama di Uomini e Donne, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro di lui, rivelando dettagli inediti. Pare che il cavaliere abbia parlato male più volte dello staff di Maria De Filippi. L’ex dama ha tuonato:

“Con me ha sempre parlato male della redazione. Credo a Veronica Ursida e al fatto che lui gli abbia detto: ‘Lascerò il programma solo quando mi offriranno un’altra cosa, che sia l’Isola o altro’, perché quando non fu preso come tentatore era furioso con la redazione”.

Pamela Barretta: le accuse ad Armando Incarnato

Stando a quanto sostiene Pamela, Armando si è arrabbiato con la redazione perché non è stato preso come tentatore di Temptation Island. Non solo, pare che Incarnato sia parecchio interessato alla popolarità. La Barretta ha raccontato:

“Vi ricordate quando si faceva quelle acconciature strane e varie pagine gossip lo sfottevano? Era calcolato anche quello. Devo avere ancora la chat, le prove. Gli girai questo profilo che aveva pubblicato una sua foto e lui mi disse: ‘L’obiettivo era quello. Hanno parlato tutti? Bene, ci sono riuscito. Io faccio quei capelli strani per fare parlare di me’. Tutto programmato, tutto studiato a tavolino”.

L’appello di Pamela Barretta ai fan di Uomini e Donne

In conclusione, Pamela ha lanciato un appello ai fan di Uomini e Donne. Ha chiesto di inondare la redazione di richieste per far cacciare Armando. La Barretta ha dichiarato: