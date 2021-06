Pamela Barretta fidanzata? Gli insulti sui social e la spiazzante risposta dell’ex dama

Pamela Barretta potrebbe essersi fidanzata: la confessione dell'ex dama di Uomini e Donne dopo le accuse degli haters sui social

L’ex dama di Uomini e Donne Pamela Barretta potrebbe essersi fidanzata. A destare il sospetto sono state alcune dichiarazioni della stessa su Instagram, a seguito di alcuni pensati insulti rivoltegli dai fan. Per difendersi, l’ex protagonista del Trono Over ha infatti rivelato una confessione riguardo al suo attuale stato sentimentale, a quanto pare non più da single.

Ecco dunque nel dettaglio quel che è recentemente accaduto alla donna.

Pamela Barretta: le accuse online

Accusata da alcuni utenti online, Pamela Barretta si è vista criticare il proprio stile di vita con l’insinuazione che lei non lavori ma che si faccia mantenere. A quel punto la donna ha avvertito la necessità di rispondere agli haters, esortandoli a farsi gli affari propri. Una volta chiarito il concetto, altri utenti hanno tuttavia supposto che Pamela non sia fidanzata, perché nessun uomo potrebbe mai fare una storia seria con lei.

Tra i vari insulti c’è stato anche chi l’ha accusata di essere grassa e poco affidabile, in un crescendo di cattiveria davvero inconcepibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Life is What we make of It (@pamela_barretta)

Nel rispondere a tali nuove critiche, la Barretta ha dunque fatto una confessione sul suo possibile fidanzamento.

All’odiatore di turno che ha le detto di essere brutta, grassa e con una voce orribile, lei ha replicato dicendo di non aver mai detto di essere single. Nella sua vita potrebbe dunque già esserci un uomo, che tuttavia per ora preferisce non presentare ufficialmente.