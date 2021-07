Pamela Barretta vittima di stalking: “Il maniaco mi ha seguita in auto”

Pamela Barretta ha denunciato via social un episodio di stalking di cui sarebbe stata vittima.

Pamela Barretta si è sfogata via social per un episodio che l’ha spaventata a morte: un uomo in auto l’avrebbe seguita per le strade di Brindisi mentre lei si stava recando dal parrucchiere.

L’ex volto di Uomini e Donne si è sfogata via social raccontando ai fan gli attimi concitati in cui ha cercato di fuggire: “Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”, ha confessato Pamela Barretta, e ancora: “Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato.

Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”, ha ammesso. “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa”, ha concluso.

Pamela Barretta single dopo Enzo Capo

Dopo la sua storia con Enzo Capo Pamela Barretta è tornata ad essere single, mentre lui ha ritrovato il sorriso al fianco di un’altra donna, Lucrezia Massimo (con cui sembrerebbe intenzionato a convolare a nozze).

Dopo la fine della sua liaison con Enzo Capo Pamela Barretta è stata più volte sorpresa insieme a Giovanni Villa, e per diverso tempo si è vociferato che tra i due ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia. La notizia non ha mai ricevuto conferme e oggi sembra che l’ex volto di Uomini e Donne sia tornata ad essere single. “Giovanni mi piace(…) È un uomo serio”, aveva dichiarato Pamela, e ancora: “Quando stiamo insieme ci troviamo benissimo, ma Giovanni mette dei paletti tra noi”.

Pamela Barretta: la delusione

Dopo la delusione vissuta con Enzo Capo Pamela Barretta aveva dichiarato di non essere intenzionata a prendere di nuovo parte a Uomini e Donne. L’ex volto del dating show aveva dichiarato di volersi prendere del tempo per sé prima di cercare di nuovo una liaison romantica con un altro uomo. In tanti tra i fan sperano che Pamela Barretta riesca a trovare il vero amore.