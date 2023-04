Pamela Camassa a Verissimo: "Isola dei Famosi? Sono pronta"

Pronta a partire per l'Honduras: Pamela Camassa, ospite a Verissimo, in attesa dell'Isola dei Famosi

Pamela Camassa ha già preparato i bagagli: è una delle naufraghe della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza lunedì su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha colto l’occasione per raccontarsi senza filtri in vista di questa esperienza.

Pamela Camassa sul compagno Filippo Bisciglia: “È contento che vada all’Isola“

In Honduras la showgirl ci arriverà con il supporto di Filippo Bisciglia, suo storico compagno. Pamela Camassa ha detto alla padrona di casa del talk di Canale 5: “Filippo è una grande spalla ed è contento che vada all’Isola, sa che io sono selvaggia, non amo truccarmi, non vado sempre dal parrucchiere. Lui mi appoggia“.

E se qualcuno dovesse chiedersi se tra i due, insieme da 15 anni, si parla di matrimonio, la showgirl risponde schiettamente: “Non lo sogno, è come se fossimo già sposati. Mi piacerebbe di più la festa, la celebrazione dell’amore. Però non è un’esigenza che ho“.

Camassa: “Quella volta che scappai ai provini di Amici…“

Tra ricordi e saluti con i suoi affetti più cari, Pamela Camassa ha avuto l’occasione di ricordare un curioso episodio risalente a una grossa manciata di anni fa, quando tentò l’accesso ai casting di Amici di Maria De Filippi.

“Mi sono presentata al provino di Amici e sono scappata. Mi ero presentata come ballerina, passai la prima scrematura. Poi c’era lo stage con i prof del momento. Quell’anno c’era Steve La Chance, in 5 secondi spiegò una breve coreografia e ci disse, eravamo un centinaio, che la dovevamo rifare” ha raccontato.

La showgirl ha proseguito: “Vidi esibirsi altri che già avevano memorizzato tutto. Io non ero in grado. Così feci finta di farmi male a una caviglia, questa cosa non l’ho mai detta. Comunque ad Amici ho abbassato le penne e me ne sono andata“.

Pamela Camassa ebbe comunque modo di rifarsi anni dopo, tornando ad Amici, in questo caso nel format satellite dedicato alle ‘Celebrities‘, trionfando nel 2019.