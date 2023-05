All’Isola dei Famosi Pamela Camassa si è commossa fino alle lacrime dopo aver ricevuto un messaggio da parte del fidanzato Filippo Bisciglia e per la prima volta ha confessato il suo desiderio di maternità.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: il desiderio di maternità

All’Isola dei Famosi Pamela Camassa si è commossa fino alle lacrime e per la prima volta ha confessato che vorrebbe provare ad avere un figlio. Nei giorni scorsi anche il suo compagno, il conduttore Filippo Bisciglia, ha rivelato di desiderare un bambino.

“A 39 anni non è che abbia concluso tantissimo a livello lavorativo. Forse, se avessi preso un’altra strada, forse sarei stata più serena. Questo per me è il momento di ritrovare me stessa, la forza che ho perso in questi anni e quindi voglio fare una famiglia. Voglio rendermi fiera di altre cose, perché ad oggi non lo sono più. Ho sempre avuto paura di avere un figlio, sono sempre stata io. Finita questa avventura voglio prendere la mia vita, che si era un po’ persa, per i capelli e darle un senso”, ha confessato Pamela Camassa tra le lacrime.

Lei e Bisciglia sono legati da 15 anni e in tanti si chiedono se i due, prima o poi, riusciranno a realizzare finalmente il loro sogno.