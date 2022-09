Pamela Prati al Gf Vip: le dichiarazioni di Perricciolo su Instagram

Perricciolo ha rotto il silenzio riguardo alla partecipazione di Pamela Prati al Gf Vip, facendo alcune interessanti dichiarazioni.

L’agente dei vip Pamela Perricciolo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. La manager lo ha fatto rispondendo ad alcune domande su Instagram. Un follower ha insinuato che la showgirl di origine sarda abbia perso la credibilità.

A tal proposito, Perricciolo si è limitata ad affermare: “E non abbiam bisogno di parole”. Da ricordare come per entrare nella casa del Gf Vip, Prati ha dovuto ritirare la sua denuncia nei confronti di Barbara D’urso.

Pamela Perricciolo ha lanciato una frecciatina nei confronti di Pamela Prati affermando che lei non ritira mai alcuna denuncia che firma. L’agente dei vip ha parlato anche della proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni a Venezia 79, spiegando che il Festival del Cinema ha abisogno di scene come queste per far lavorare giornali e sponsor.

Si ricorda come nel 2016 Pamela Prati venne espulsa dal Gf Vip per non aver rispettato le regole del reality. Non è dunque un volto nuovo per la casa più spiata d’Italia.

Pamela Prati: il ritiro della denuncia a Barbara D’Urso

Riguardo al ritiro della denuncia da parte di Pamela Prati nei confronti di Barbara D’Urso, un utente ha fatto notare a Pamela Perricciolo come le vittime non ritirino mai le denunce, La manager ha risposto: “La penso come te.

Le poche denunce che ho fatto nella vita non le ho mai ritirate. E non ritirerò nemmeno quella che firmerò oggi pomeriggio”.

La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Pamela Perricciolo ha dato inoltre un suo giudizio sulla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni, spiegando: “Penso che il Festival del Cinema abbia bisogno di quel pizzico di spettacolo che fa lavorare giornali e sponsor e molti ragazzi.

Quindi se sono gesti belli perché non farli?”.