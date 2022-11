Pamela Prati compie gli anni: gli auguri di Marco Bellavia e la risposta

Pamela Prati ha spento 68 candeline e Marco Bellavia, suo ex coinquilino del GF Vip, le ha inviato uno speciale messaggio di auguri.

Pamela Prati: gli auguri di Marco Bellavia

Nella casa del GF Vip Marco Bellavia non ha nascosto la sua attrazione verso la showgirl Pamela Prati e i due si erano proposti di rivedersi una volta usciti dal reality show. In queste ore l’ex Stella del Bagaglino ha spento 68 candeline e Bellavia ha scritto sui social: “Buon compleanno Pamy… arrivo”. La prati ha risposto: “Ti aspettiamo Bellavia”.

Marco bellavia ha anche dedicato un post alla showgirl in cui ha scritto: “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere”.

In tanti si chiedono se tra i due prima o poi sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia ma, al momento, non sembrano esserci elementi per dirlo con certezza.

Lo scandalo

Dopo il caso Mark Caltagirone Pamela Prati non ha più parlato pubblicamente della sua vita privata e al momento sembra che sia single. Lo stesso vale per Marco Bellavia, che ha trascorso momenti particolarmente difficili nella casa del GF Vip.

L’ex volto di Bim Bum Bam ha un figlio nato da una sua precedente relazione e che oggi per lui è la sua unica ragione di vita. In merito alla sua esperienza al GF Vip suo figlio ha detto:

“È sempre stato gentile con tutti, non c’è nessuno che gli possa volere male, lo adorano tutti. È un papà giocherellone, che parla tantissimo. Secondo me nella Casa hanno esagerato e lo hanno giudicato senza conoscerlo.

Avevano deciso di eliminarlo. Io ho visto papà anche in momenti difficili, ma nella Casa è stato male solo perché si è trovato tutti contro e si è sentito solo, era dispero nel nulla.”