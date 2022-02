Pamela Prati ha denunciato Barbara D'Urso: la conferma arriva nel corso dell'intervista a Belve.

A distanza di tre anni dall’esplosione del caso Mark Caltagirone, Pamela Prati ha rivelato di aver denunciato Barbara D’Urso. L’ex primadonna del Bagaglino l’ha raccontato a Francesca Fagnani, nella puntata di Belve in onda venerdì 18 febbraio 2022 in seconda serata su Rai1.

Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso

Ospite di Belve, nella puntata del debutto della nuova stagione, Pamela Prati ha vuotato il sacco, confessando di aver denunciato Barbara D’Urso. E’ stata proprio quest’ultima, tre anni fa, a portare alla ribalta il finto matrimonio della showgirl con Mark Caltagirone. A distanza di tempo, in molti non hanno ancora capito se Pamela sia stata una vittima o la complice di un piano machiavellico. Fatto sta che la Prati ha accettato l’invito di Francesca Fagnani e ha ammesso di aver trascinato in tribunale la D’Urso.

La conduttrice di Belve, intervistata da FQ Magazine, ha dichiarato:

“Farà dichiarazioni shock? Direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone gate”.

Perché la Fagnani ha invitato la Prati a Belve?

La Fagnani ha anche spiegato il motivo per cui ha voluto invitare nel suo programma la Prati:

“La premessa è che non l’ho intervistata per il caso Mark Caltagirone. Mi interessava piuttosto raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale”.

La Prati, quindi, ha accettato di partecipare a Belve perché l’intervista non era incentrata su Caltagirone. Qualche domanda sul finto matrimonio, però, è stata inevitabile. La Fagnani ha dichiarato:

“Ci sono degli aspetti drammatici, se vogliamo. È stata trattata da diva prima e da reietta poi, è vissuta nel mito della ‘prima donna’, che per altro sente di esserlo ancora anche se non le viene più riconosciuto”.

Il rifiuto della D’Urso a Belve

Mentre Pamela Prati ha accettato volentieri di partecipare a Belve, Barbara D’Urso ha rifiutato. La Fagnani ha ammesso che l’ha invitata anche in passato, ma che la sua risposta è sempre stata negativa. La giornalista ha dichiarato: