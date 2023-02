Sembra che tra Marco Bellavia e Pamela Prati le cose non vadano affatto bene, anzi sembra proprio che i due si siano lasciati e anche in malo modo.

Lui è stato paparazzato con un’altra e lei gli ha tolto il segui su Instagram.

Pamela Prati ha smesso di seguire Marco Bellavia su Instagram: ecco cosa è successo

I due ex gieffini stavano facendo sognare tutti dato che la loro storia era mossa da un sentimento molto forte nato dopo gli episodi di bullismo che aveva subito l’ex conduttore di “Bim Bum Bam” all’interno della casa del GfVip.

Pamela Prati gli è sempre stata vicino dimostrandogli il suo amore e il suo affetto in più occasioni e difendendolo sempre.

Le accuse reciproche

Nonostante ciò, i due si sono già pizzicati molte volte e non attraverso frecciatine, ma attraverso veri e propri attacchi diretti e frontali. Lei lo aveva accusato di non saperla corteggiare, lui invece aveva detto di essere stato portato a cena al McDonald e non in un bel ristorante.

Insomma, i presupposti per una rottura c’erano già tutti. Ma il 3 gennaio 2023 sembra che Marco Bellavia abbia chiesto la mano alla Prati.

Lui la tradisce e lei smette di seguirlo

E cos’è successo quindi nel giro di un mese? È successo che arrivata una donna: Sheila Capriolo. Il settimanale Chi ha paparazzato Shiela e Marco Bellavia in giro per Roma e a cena in un ristorante giapponese. Dopo una cena a base di sushi, tra i due è scattato un bacio, immortalato dai paparazzi.

Bellavia si è giustificato dicendo che Sheila è una sua amica e tra i due non c’è mai stato niente. Pamela Prati non ha voluto ascoltare la sua versione dei fatti e ha smesso di seguirlo su Instagram.