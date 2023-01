Pamela Prati: "Marco Bellavia mi ha chiesto di sposarlo"

Dopo il matrimonio finto con Mark Caltagirone sembra che Pamela Prati abbia ricevuto una proposta di matrimonio autentica da Marco Bellavia.

La stessa showgirl lo ha confessato al GF Vip.

Pamela Prati: la proposta di matrimonio

Nozze in vista per Pamela Prati? Sulla questione al momento non vi sono certezze e lei stessa ha dichiarato di “pensare” alla questione da quando Marco Bellavia, suo ex coinquilino del GF Vip 7, le avrebbe fatto la fatidica proposta. Tra i due all’interno della Casa era sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia e, tra messaggi d’affetto e dichiarazioni inaspettate, sembra che abbiano continuato a sentirsi anche al di fuori del reality show.

Al momento non è dato sapere come evolverà la questione e in tanti tra i fan della showgirl sono impazienti di saperne di più.

Le nozze finte

Pamela Prati ha cercato di riabilitarsi agli occhi del pubblico durante la sua partecipazione al GF Vip ma in molti ancora non le credono per via dello scandalo delle sue nozze con il fidanzato fantasma Mark Caltagirone. In merito alla vicenda la showgirl sostiene di esser stata vittima delle sue due ex manager che invece, dal canto loro, hanno sempre sostenuto che lei fosse stata loro complice.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?