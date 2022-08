Pamela Prati parla del nipote morto di cancro: “Il vuoto che ho nel cuore è lacerante”

Il 16 giugno Alessio si era spento a 40 anni dopo aver lottato contro il cancro. Pamela Prati ha ricordato il nipote con parole piene di emozione.

Aveva perso il nipote Alessio all’età di 40 anni dopo che quest’ultimo aveva lottato duramente contro il cancro. Ora a distanza di circa due mesi dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 16 giugno, la showgirl Pamela Prati ha ricordato l’amato nipote con parole piene di affetto e a tratti tristezza.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la showgirl ha parlato della grande difficoltà di reagire ad una simile perdita.

Pamela Prati, il ricordo pieno di emozione del nipote

La showgirl, parlando del nipote ha affermato: “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola”.

Il pensiero non poteva però che rivolgersi alla sorella e madre di Alessio: “A parlare di loro mi si spezza ancora la voce.

Il vuoto che ho nel cuore è lacerante, ma cerco di trovare la forza per andare avanti. Certe perdite non si superano, ma con il tempo si impara a conviverci. Si va avanti per dare il proprio amore a chi è rimasto”.

Pamela Prati al Gf Vip? La showgirl: “Per il momento sono concentrata sulla musica”

Riguardo alle voci su una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, Pamela Prati non ha voluto pronunciarsi: “Non posso dire nulla […] Per il momento io sono concentrata sulla musica: oltre alla promozione di Sale del Sud, sto lavorando a nuovi pezzi insieme a Daniele Piovani”.