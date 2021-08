Pamela Prati presenta Angelo: “La mia anima gemella, ma non è il mio fidanzato”

Pamela Prati ha svelato dettagli e retroscena del suo rapporto con Angelo Rifino, da lei definito la sua anima gemella.

Pamela Prati ha confessato i dettagli del suo rapporto con l’Art Director Angelo Rifino, da lei definito la sua “anima gemella”.

Pamela Prati e Angelo Rifino: il rapporto

Dopo un lungo periodo di lontananza dal mondo dei riflettori – seguito allo scandalo del fidanzato Mark Caltagirone – Pamela Prati ha confesssato di aver ritrovato la felicità anche grazie alla sua amicizia con l’art director Angelo Rifino, a cui ha dedicato una lunga intervista: “Siamo diventati inseparabili…Lui è Angelo…E’ la mia gioia e mi regala spensieratezza e bontà…”, ha dichiarato la showgirl, che avrebbe conosciuto il suo giovane amico grazie all’amicizia comune con Michela Quattrociocche.

A chi insinua che i due abbiano una liaison, Pamela Prati mette in chiaro subito: lei e Angelo Rifino non sono fidanzati, ma la loro è una splendida amicizia che lei non stenta a definire quella tra “anime gemelle”. : “Prima lui era un mio fan e poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me regalandomi gioia e tanto amore”, ha ammesso la showgirl, e ancora: “Oggi sono felice ma lo dico sottovoce”.

L’ex stella del bagaglino risulta essere single, e in merito all’amore ha confessato: “Avere un compagno mi piacerebbe, ma dovrebbe essere uomo, non maschio, leale e accettare le fragilità“.

Pamela Prati: lo scandalo Mark Caltagirone

Nel 2019 è finita nell’occhio del ciclone per aver annunciato le sue nozze con Mark Caltagirone, quello che è stato poi definito il suo “fidanzato fantasma”. Quando è emerso che non esistesse alcun Mark Caltagirone la showgirl ha rimpallato la responsabilità della vicenda sulle sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sostenendo che lei si fosse innamorata dell’uomo attraverso i social.

Le tre donne – che nel frattempo hanno chiuso i rapporti – si sono vicendevolmente accusate di aver dato adito alla vicenda.

Pamela Prati: la carriera

Dopo lo scandalo Caltagirone Pamela Prati si è allontanata dal mondo della tv e ha scritto il libro Come una carezza, uscito nel 2020. Oggi la showgirl continua a vivere la sua vita privata stando lontana dal mondo dei riflettori, e in merito ad un suo ipotetico ritorno in tv ha dichiarato: “Adesso non lavoro perché, purtroppo, ciò che mi è accaduto è stato raccontato male, ma il tempo mi darà ragione e verrà fuori la verità“.