Pan di Stelle: un love brand nelle case di 10 milioni di famiglie

Milano, 10 dic. (askanews) – Hanno addolcito l’infanzia della generazione Y, costruendo una storia d’amore, è il caso di dirlo, che a distanza di quasi quarant anni dalla nascita, è ancora solida. I Pan di Stelle, i biscotti iconici lanciati da Barilla nel 1983, sono ormai un brand, diventato autonomo nel 2007, entrato a far parte dell’immaginario collettivo delle famiglie italiane, protagonista di colazioni e feste come ci ha raccontato Chiara Pisano, direttore marketing del brand.

“Pan di Stelle è un vero proprio love and cult brand capace di far sognare gli adulti e bambini. Nel 2020 abbiamo venduto circa 60 milioni di confezioni entrando nelle case di circa 10 milioni di famiglie italiane con una gamma di 8 referenze a partire dall’iconico biscotto con le 11 stelline fino all’ultimo nato prodotti il Biscocrema, per diversi momenti di consumo realizzati con latte 100% italiano, cacao da filiera responsabile e senza olio palma”.

Proprio in occasione delle feste natalizie il brand del gruppo Barilla ha lanciato un progetto speciale che ha come fil rouge il ritorno di Cometa, la renna che sogna di ritrovare i suoi amici, protagonista dello spot tv e di una campagna social.

“Pan di Stelle ha sviluppato un progetto per un Natale da sogno, un progetto a 360° dall’adv al punto vendita al digital e con partner prestigiosi come Thun, Trudi e Trollbeads: i pack di tutta la gamma si possono trovare a scaffale in un edizione natalizia, i biscotti si trovano in tre forme speciali e si possono trasformare in decorazioni per l’albero – ha spiegato – Su Dedicatoate.it è possibile regalare un pensiero personalizzando un’elegante confezione in latta o scegliendo un gioiello della collezione Pan di stelle by Trollbeads. Infine su Amazon è possibile acquistare una Christmas box contenente biscotti, crema e un gift a scelta dal peluche by Trudi alla magica boule de neige firmata Thun”.

Inoltre chi acquisterà nella grande distribuzione due prodotti riceverà in omaggio una confezione di biscotti limited edition e potrà partecipare al concorso a premi “Natale da Sogno”.

“Già negli anni ’90 abbiamo iniziato a lanciare questi biscotti in edizione natalizia con delle forme personalizzate – ha concluso – e continuiamo su questa strada per rafforzare ancora di più il legame con i nostri consumatori”.