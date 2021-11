Il Ministero della Salute ha richiamato dal mercato di un lotto di Pandoro Originale Melegatti per possibile presenza di pezzi di plastica.

Il Ministero della Salute ha diramato una nota ufficiale di allerta alimentare per comunicare l’immediato ritiro dal mercato di un lotto di Pandoro Originale Melegatti per possibile presenza di pezzi di plastica.

Consultando l’apposita sezione del sito del Ministero della Salute, è possibile visionare la nota di allerta alimentarerelativa a un lotto di Pandoro Originale Melegatti. L’avviso di richiamo è stato rilasciato nella giornata di giovedì 11 novembre. I controlli effettuati sul prodotto che hanno portato alla diramazione dell’avviso di richiamo si sono resi necessari in quanto è stata rilevata una possibile presenza di pezzi di plastica in uno dei lotti commercializzati.

Pandoro Originale Melegatti richiamato per possibile presenza di pezzi di plastica: il lotto ritirato

Il prodotto soggetto al ritiro dal mercato è noto con la denominazione di vendita “Il Pandoro Originale 750g”.

Il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore e il nome del produttore coincidono sempre con “Melegatti 1894 S.p.A”.

Lo stabilimento di produzione ha sede in via Monte Carega, civico 23, 37057, a Verona, in Veneto.

Il bene alimentare viene venduto in confezioni da 750 grammi mentre il lotto da restituire in caso di acquisto è indicato con il codice 210917 e coincide con tutte le confezioni che presentano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione corrispondente al 30/04/2022.

Pandoro Originale Melegatti richiamato per possibile presenza di pezzi di plastica: la motivazione

Il motivo del richiamo è stato descritto nei seguenti termini: “Possibile presenza di corpi estranei plastica dura”.

A proposito delle istruzioni fornite ai cittadini che dovessero rendersi conto di essere in possesso del prodotto, poi, l’avviso di richiamo pubblicato online dal Ministero della Salute specifica, nelle avvertenze, quanto segue: “Non consumare il prodotto e riconsegnare presso il punto vendita di questo articolo. Per ulteriori informazioni contattare Melegatti 1894 S.p.A. 0458951444 o mandare una email a servizio clienti: help@melegatti1894.it o melegatti@melegatti1894.it”.