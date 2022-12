Il panettone “Puro Oro” di Sal De Riso divide l’opinione pubblica.

Alcuni pensano sia un capolavoro di pasticceria, altri non condividono. Scopriamo insieme quanto costa questo dolce davvero unico.

Panettone oro di Sal De Riso: il prezzo

Sal De Riso ha sfruttato la tendenza alimentare del 2022, l’oro alimentare, creando un panettone che costa ben 170 euro. Oro Puro, il panettone di Sal De Riso, è farcito con pregiato cioccolato fondente Sur del Lago Venezuela Domori 72%, ed è decorato con foglie d’oro.

Si tratta di un’edizione limitata, ma sta sicuramente dividendo l’opinione pubblica. Chiedere 170 euro per 1,1 chili di panettone come sta facendo Sal De Riso è una mossa sicuramente molto audace e pericolosa. Soprattutto tenendo conto che la foglia d’oro necessaria ha un costo di 25 euro. Per questo non tutti sono d’accordo con questa scelta. Sal De Riso, di Minori, Costiera Amalfitana, è uno dei pasticceri più famosi d’Italia, che per questo panettone è stato paragonato a Salt Bae, imprenditore e ristoratore turco che, a forza di farsi pagare 1.740 euro per una bistecca ricoperta d’oro, ha accumulato una fortuna.

Il menù preferito dei facoltosi clienti del suo ristorante si chiama Festa d’oro, prevede dieci portate ricoperte da lamine, fogli e polvere d’oro commestibile.

Il 2022 è l’anno dell’oro commestibile

Questa strana e costosa idea di utilizzare l’oro commestibile ha preso sempre più piede, diventando una vera moda di lusso. Secondo Robert Nedea, titolare del ristorante Da Robert di Jesolo, l’oro è un simbolo di potere e anche mangiarlo fa sentire le persone più forti e potenti.

Nel suo menù è presente la pizza “Mimì La Regina d’Oro 24 carati“, al prezzo di 99 euro. La pizza d’oro viene servita sulle note di We are the Champions, “così tutto il locale sa che è stata ordinata“, ha spiegato. L’oro alimentare, insapore e appena percettibile, sta attirando anche numerose critiche, anche se è una tattica eccellente per attirare facoltosi clienti. Le critiche riguardano il fatto che l’oro alimantare diventa lo status symbol da esibire sui social network e per mostrare la propria condizione privilegiata.