Panettoni artigianali online: dove ordinare i più buoni

I panettoni artigianali sono il dolce tipico del Natale e online si possono trovare ottime offerte e sconti per ordinare quello più buono da gustare.

Il Natale è ormai alle porte e tra le leccornie che non possono mancare sulla tavola imbandita vi è sicuramente il panettone, il dolce tipico di questo periodo dell’anno. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quali panettoni artigianali comprare e ordinare tra i vari prodotti da portare in tavola e mangiare.

Panettoni artigianali

Un dolce tipico delle feste da mangiare a fine pasto, ma anche a colazione o come merenda insieme agli amici e ospiti che giungono a trovarci nelle festività. Innanzitutto, è bene dire che i panettoni artigianali sono molto diversi da quelli industriali e in questi casi la qualità è ciò che conta maggiormente.

Sono da considerarsi un vero e proprio vanto dell’alta pasticceria italiana. Stanno vivendo un momento di grande prestigio e qualità proprio grazie ai vari cambiamenti e rivoluzioni presenti nei laboratori italiani, ma anche per via degli ingredienti che li compongono. In questo caso, gli impasti tendono a lievitare in maniera lenta per la presenza del lievito madre genuino.

Sono preparati con ingredienti freschi e di ottima qualità senza conservanti per cui risultano essere maggiormente soffici e morbidi al momento dell’assaggio. Al momento dell’acquisto, è importante fare attenzione agli ingredienti che sono farina, uova, zucchero, burro, uvetta, canditi, sale, latte, miele, malto e zuccheri. I panettoni artigianali non possiedono coloranti o conservanti di nessun tipo.

Inoltre, si distinguono per il loro profumo e un gusto molto dolce e morbido che si scioglie in bocca. Hanno una consistenza soffice e leggera e il colore all’esterno è di colore bruno con una cupola rotonda e molto profumata. Inoltre, si trovano di tantissimi tipi: con crema, cioccolato o anche al pistacchio.

Panettoni artigianali online

Una leccornia presente sulle tavole e anche un regalo da fare ad amici e parenti insieme a qualche cioccolatino o una bottiglia di spumante. I panettoni artigianali si possono anche comprare online nei maggiori siti di e-commerce come Amazon dove è possibile trovare ottime offerte e sconti sui vari prodotti per risparmiare. A discrezione del consumatore, possono anche personalizzare il panettone inserendo ingredienti per coloro che sono intolleranti.

Acquistarli su Amazon è facilissimo dal momento che basta semplicemente digitare l’oggetto di cui si ha bisogno, in questo caso panettoni artigianali e si aprirà una schermata con una serie di confezioni appartenenti alla gastronomia italiana a ottimi prezzi di cui approfittare per fare bella figura con amici e parenti.

Si consiglia di puntare a prodotti del made in Italy, magari rivolgendosi a pasticcerie artigianali o laboratori che effettuano servizio anche online. Sono diverse le alte firme della pasticceria artigianale che si trovano su Internet e in questo modo è possibile spedire questo dono anche a coloro che sono distanti e che non si possono vedere durante le festività.

Sono diverse le aziende italiane di pasticceria che permettono di effettuare servizi del genere e danno la possibilità ai propri consumatori di effettuare degli ordini online. In questo modo, i panettoni artigianali arrivano direttamente a casa aggiungendo al prezzo del prodotto anche le spese di spedizione. Per il pagamento sono disponibili modalità quale la carta di credito o anche i contanti alla consegna.

Panettoni artigianali Amazon

Come già detto, sul noto e-commerce è possibile trovare tantissime tipologie a buoni prezzi. Cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori panettoni artigianali con una descrizione tra quelli maggiormente consumati e scontati da ordinare.

1)Flamigni panettone artigianale farcito

Un panettone con crema di pistacchio, cioccolato bianco, granella di pistacchi. Realizzato in una ottima confezione regalo di colore verde proprio come i pistacchi che sono gli ingredienti principali. L’azienda propone prodotti artigianali molto soffici e morbidi. Si trovano anche al gianduia, crema e cappuccino. In vendita con il 4%.

2)Fiasconaro Panettone oro verde

Un panettone da 1 kg con crema di pistacchio con glutine e farina. Un dolce tipico natalizio. Un prodotto di origine sicula con mandorle e cioccolato di Sicilia. Comprende anche un vasetto di crema al pistacchio con spatola da spalmare magari sul pane. Il prodotto più venduto con sconto del 4%.

3)Pasticceria Fraccaro 1932 panettone

Un panettone artigianale classico made in Italy da un kg, milanese realizzato con la massima cura in nome della tradizione con miele, uvetta e candito di agrumi. Si trova nella confezione in latta da usare in altri modi. In vendita con lo sconto del 15%.

