Panettoni artigianali online: i migliori

Da quello farcito con pere e cioccolato, senza uvetta o canditi, sono diversi i panettoni artigianali che si ordinano online approfittando di sconti.

Quando si pensa al Natale, oltre ai doni da scartare e fare, si pensa anche alle leccornie e ai dolci tipici. Tra questi, il dolce per eccellenza delle festività è sicuramente il panettone di cui si trovano varie tipologie. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quali sono i migliori panettoni artigianali da ordinare su un sito come Amazon.

Panettoni artigianali

Il dolce tipico del Natale e molto apprezzato sia da grandi che da piccini proprio per il suo profumo, aroma e anche il gusto. I panettoni artigianali sono il simbolo delle festività e non possono assolutamente mancare sulle tavole degli italiani. In base a una richiesta che è stata stilata, sembra che l’acquisto di questo panettone sia in costante aumento rispetto a quello industriale.

Sono moltissimi a preferirlo a quello industriale, forse anche per la qualità degli ingredienti e la genuinità dei prodotti.

Dal classico con l’uvetta passando per i panettoni artigianali nella variante al pistacchio sino ad arrivare a quello ricoperto di cioccolato fino alla novità di quest’anno, ovvero il panettone strudel.

Innanzitutto si distinguono da quelli industriali dal momento che hanno una scadenza limitata nel tempo considerando che sono a base di ingredienti freschi e soprattutto privi di conservanti. Sono molto soffici e profumati soprattutto grazie ai pasticceri che seguono ogni fase della lavorazione e preparazione di questo prodotto.

Gli ingredienti sono genuini e freschi e sono ammessi farina, zucchero, uova di categoria A, burro, uvetta, ma anche malto, solo per citare alcune delle migliori materie prime. Non ha conservanti o coloranti per cui risulta essere davvero ottimo da gustare e assaporare durante i festeggiamenti con amici e parenti.

Panettoni artigianali online

Dalle migliori pasticcerie d’Italia i panettoni artigianali arrivano direttamente sulla tavola online permettendo a moltissimi consumatori e utenti di acquistarli su Internet approfittando di sconti e promozioni.

Si può scegliere tra una infinità di prodotti per deliziare il palato o anche per donarli ai colleghi.

Per coloro che, a causa degli impegni, non possono recarsi in pasticceria a comprarlo, è possibile affidarsi a Internet e ai migliori siti online di e-commerce, come Amazon per approfittare della consegna direttamente a domicilio. Sono diverse le pasticcerie che propongono l’acquisto online con delivery annesso.

Ci sono anche panettoni artigianali con diciture e in confezioni regalo, oltre a tantissimi gusti tra cui scegliere quello che maggiormente piace. Digitando i siti Internet delle migliori pasticcerie si possono trovare tantissimi dolci e offerte da non perdere, scegliendo quello che più piace ed è possibile anche personalizzarlo in base a determinati ingredienti.

Alcune pasticcerie permettono di prenotarlo semplicemente telefonando o anche inviando una mail in modo da avere tutte le informazioni a disposizione. Chi volesse comprarlo su Amazon può approfittare della consegna gratuita o anche di ritirarlo in una zona vicino a casa in modo da averlo in tempo per Natale. Per i panettoni artigianali online sono accettate forme di pagamento come Paypal, carta di credito o anche i contanti.

Panettoni artigianali online Amazon

Per ordinare questo dolce tipico delle festività italiane, su Amazon si trovano a ottimi prezzi approfittando di offerte imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica propone i tre migliori panettoni artigianali che sono tra quelli maggiormente a basso costo e accompagnati da una descrizione.

1)Flamigni panettone artigianale farcito

Una confezione di panettone artigianale allo spritz glassato con cioccolato fondente e granella di zucchero da regalare in un cesto natalizio o gustare a Natale. Un panettone con crema aromatizzata senza uvetta e canditi. Un prodotto italiano che incontra il gusto di tutti. In offerta con il 12%.

2)Dolcevita by Vergani panettone ai tre cioccolati

Ha una lievitazione naturale, senza uvetta e canditi con tre cioccolati e pere candite in una confezione da 750 grammi. Adatto a tutti gli amanti del gusto. Le uova sono da galline italiane allevate a terra. Un marchio italiano di qualità e tradizionale. Si trova anche al gusto di albicocca e mandorle. In vendita con lo sconto del 21%.

3)Fiasconaro panettone con cioccolato

Una confezione di panettone artigianale da 1000 grammi senza uvetta e canditi con aroma naturale al limone. Molto buono ed elegante la confezione. Ha un gusto soffice e morbido in vendita con lo sconto del 27%.

Con i panettoni artigianali, si possono anche regalare i migliori cestini di Natale.