Panico ad alta quota, il motore di un aereo prende fuoco: passeggeri terrorizzati

Il motore di un aereo decollato dal Messico e diretto a Los Angeles ha preso fuoco: i passeggeri hanno filmato la scena. Non ci sono feriti.

Panico ad alta quota: il motore di un aereo decollato dal Messico e diretto a Los Angeles ha preso fuoco poco dopo essersi levato in volo, costringendo il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza.

Nella serata di martedì 23 agosto, poco prima delle 22:00, un aero è decollato dall’aeroporto di Guadalajara, in Messico, diretto a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Una decina di minuti dopo la partenza, il motore del velivolo ha improvvisamente preso fuoco, costringendo il pilota a compiere un atterraggio di emergenza. Due passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo hanno filmato la scena: i video sono stati postati sui social e sono rapidamente diventati virali.

Alcune persone, inoltre, hanno riferito di aver sentito un’esplosione. A quanto si apprende, fortunatamente, non è stata segnalata la presenza di feriti dopo l’accaduto.

L’aereo coinvolto nell’incidente era un Viva Aerobus VB518 che trasportava 186 passeggeri. L’equipaggio è stato allertato dai passeggeri stessi che si sono attivati mentre il jet si trovava a13.000 piedi di altezza. Mentre le persone a bordo del velivolo urlavano e piangevano, il pilota ha fatto ritorno all’aeroporto di Guadalajara e ha effettuato un atterraggio di emergenza a distanza di circa 45 minuti dal decollo.

VivaAerobus Airbus A320 (XA-VAJ, built 2015) safely returned to land at Guadalajara-Intl AP (MMGL), Mexico following a surge in the right engine #2 shortly after take-off on flight #VB518 to Los Angeles. @kimbertothelee pic.twitter.com/4JkXdekddl

— JACDEC (@JacdecNew) August 24, 2022