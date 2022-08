Panico in spiaggia per una violenta tromba d’aria e polemiche

Violenta tromba d’aria e polemiche sulla sicurezza degli operatori di Guido Ballarin, presidente dell'Associazione nazionale assistenti bagnanti

In Veneto ed in particolare sulla zona di Venezia panico assoluto per una violenta ondata di maltempo che in forma di tromba d’aria ha spazzato anche la spiaggia della città lagunare. A seguito di quella sferzata di meteo severo che dalla città di Venezia ha raggiunto gli arenili e gli stabilimenti balneari crollano le torrette degli stessi, con bagnini che parlano di “postazioni inadeguate”.

Insomma, quella potente ondata di maltempo, con piogge intense e forti raffiche di vento ha fatto fuggire i bagnanti, provocato qualche ferito ed innescato la garbata ma ferma polemica di Guido Ballarin, presidente dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti.

Violenta tromba d’aria e polemiche

Al Gazzettino quest’ultimo ha detto in ordine alla tromba d’aria: “Non solo danni ingenti alle attrezzature, ma anche conseguenze per gli assistenti ai bagnanti che con meteo estremo rimangono nelle loro postazioni inadeguate, anche a costo di rischiare la vita“.

E ancora: “Ogni anno tutte le ditte concessionarie forniscono ai propri dipendenti delle torrette di avvistamento con caratteristiche ben precise, come da ordinanza”.

La sicurezza con le “sedie rialzate”

“Torrette e pennoni nei vari litorali sono, nella migliore delle ipotesi, realizzati come a Jesolo con strutture di metallo ben salde sull’arenile e, soprattutto, le postazioni sono dotate di tetto di riparo, ma in altre spiagge sono semplici sedie rialzate con un ombrellone come protezione”.

Pi la chiosa: “In alcuni contesti non hanno nemmeno un basamento a terra e sono prive di qualsiasi dotazione per un minimo di riparo in caso di avverse condizioni meteo”.