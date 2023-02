Panini Comics celebra i 60 anni di Hulk: "Il nostro lato oscuro"

Milano, 6 feb. (askanews) – Panini Comics festeggia i 60 anni di Hulk, compiuti nel 2022, con un volume celebrativo “Hulk: 60 incredibili anni”, dedicato alla sua storia editoriale e alle sue avventure più importanti, disponibile in libreria, fumetteria e su panini.it.

“In 60 anni di carriera è stato uno dei personaggi più vivaci e tormentati” e “rappresenta il mostro che alberga dentro di noi il nostro lato oscuro” spiega Marco Rizzo, autore insieme con Fabio Licari del volume in cui sono raccolte interviste, retroscena, curiosità e immagini rare per raccontare la storia del supereroe creato da Stan Lee e Steve Ditko e i grandi autori che l’hanno raccontato, come Bill Mantlo, Peter David e Al Ewing.