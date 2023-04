Pantelleria, trovato morto carbonizzato in un furgone un uomo di 56 anni

A fare la scoperta erano stati alcuni passanti che avevano lanciato l'allarme. Per l'uomo, il cui corpo era carbonizzato, non c'è stato nulla da fare.

Sono state ore drammatiche a Pantelleria. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un furgone che era andato a fuoco. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo in quei tragici momenti.

Ad ogni modo, l’incendio sarebbe scoppiato in una zona dell’isola abitata. Ad allertare i soccorsi erano stati alcuni passanti che avevano notato che il mezzo aveva preso fuoco. Le fiamme sono state domate, ma per il 56enne non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso.

Uomo, trovato morto carbonizzato a Pantelleria: la vicenda

Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione riportata dalle testate locali, l’uomo si sarebbe tolto la vita e lo avrebbero anche confermato i vigili del fuoco del distaccamento dell’isola che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme. All’interno del mezzo del 56enne, è stata rinvenuta una bombola con il rubinetto aperto.

Avvolte nel mistero le circostanze della vicenda

C’è dell’altro. Il quotidiano “Pantelleria Internet”, ha reso noto che il mezzo era stato parcheggiato in un terreno sito in Contrada Grazia e che sarebbe stato proprietà dell’uomo. Per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare: il suo corpo era infatti ormai carbonizzato. Era sposato e aveva due figlie.