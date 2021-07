Pantene e Chiara Ferragni lanciano call per startup al femminile

Milano, 6 lug. (askanews) – Pantene e Chiara Ferragni lanciano ‘Forti Insieme’ una call per startup al femminile, organizzata con LVenture group e Women’s Forum. Fino al 20 settembre, le donne potranno presentare la loro idea imprenditoriale: fra le application verranno selezionati i dieci progetti finalisti, uno o più team potranno ambire al grant da 75mila euro complessivi. Un’iniziativa che vuole spingere a ridurre il gender gap nell’ecosistema dell’innovazione italiana, come spiega Valeria Consorte, vice president Beauty Care P&G Italia.

“E’ un invito alle donne a credere in loro stesse. Noi vogliamo sensibilizzare la società e dare un aiuto concreto alle startup femminili. Finanzieremo dei progetti di imprenditoria femminile. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 20 settembre. Ci aspettiamo tante candidature, ci siamo affiancati a un parter come LVenture che ci seguirà per tutta la parte tecnica”.

La call è aperta a tutte le startup composte da team a maggioranza femminile.

Nel mondo, emerge dalle statistiche, le donne imprenditrici sono un terzo del totale. E le startup non sono un’eccezione, come sottolinea Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture Group.

“Il problema della diversity oggi è un problema sociale che si ripercuote sulle startup. E’ importante colmare questo gap perché ci siamo accorti, ci sono dati scientifici, che dove ci sono dei founder donna il tasso di successo della startup aumenta e i dati della Silicon Valley ci dicono che riescono a fare maggiore fundraising”.

Per accelerare e ridurre le distanze serve investire e promuovere esempi e buone pratiche, spiega Chiara Corazza del Women’s Forum. “Se ci sono poche donne che fanno impresa è un problema soprattutto di fondi: le donne hanno accesso a meno del 2% del venture capital quando sono startup e meno dell’1% degli appalti pubblici privati nel mondo. Penso che questo tipo di iniziative siano molto importanti perché dimostrano che si può fare: il contributo delle donne è un vero valore aggiunto in molti settori, soprattutto quello economico”.