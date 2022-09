Panucci Alumna Luiss 2022: “Ragazzi, determinazione e studio”

Roma, 21 set. (askanews) – All’università Luiss “Guido Carli” di Roma mattinata di riflessioni e confronto tra studenti di Giurisprudenza, Scienze politiche e Management e Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, già direttore generale di Confindustria, capo della segreteria tecnica e consigliere economico del ministro della Giustizia nel governo Monti.

Panucci è stata nominata “Alumna Luiss 2022”, riconoscimento che viene assegnato a un ex allievo che abbia raggiunto traguardi di significativo successo, tra gli oltre 54 mila Alumni Luiss nel mondo, network qualificato nel quale gli iscritti condividono competenze e professionalità con un approccio aperto, innovativo e internazionale.

Fare esperienze, sviluppare competenze, cercare una contaminazione tra pubblico e privato, essere pronti e preparati, oltre che curiosi, i consigli agli universitari e a chi si affaccia al mondo del lavoro: “Soprattutto studiare tanto e capire quali sono le competenze necessarie oggi per riuscire a perseguire le proprie ambizioni. Io raccomando studiate, studiate, studiate, non vi stancate mai, anche dopo quando sarete cresciuti e avrete raggiunto delle posizioni di rilievo in realtà non bisogna mai ritenersi soddisfatti ma sempre cercare di fare meglio”, ha spiegato Panucci.

Donna, del Sud e arrivata giovane ad incarichi prestigiosi in Confindustria, l’esperienza di Panucci ha fatto riflettere gli studenti sull’importanza di credere nelle proprie possibilità, acquisire capacità relazionali e competenze nel gestire relazioni e complessità: “Si può sfondare il tetto di cristallo sempre con determinazione e preparazione, ma anche con il coraggio di assumersi responsabilità, impegni e accettare la sfida”, ha detto.

In un mondo oggi complesso, liquido, a volte effimero, emerge la necessità per i giovani studenti di guardare a modelli positivi che hanno fatto fruttare i propri talenti e avuto fiducia nel futuro: “La cosa che mi ha colpito di più è stata la possibilità di immedesimarmi in un modello e diventare sicuramente un profilo che riesce a dare esempio agli studenti di oggi”, ha spiegato Massimiliano Toscano, secondo anno di Giurisprudenza Luiss.

Per Francesca Feo, neolaureata Scienze Politiche Luiss, “è stato utile, è stato molto stimolante, anche soprattutto sapere che c’è qualcuno nella Pubblica amministrazione che crede fortemente in noi come giovani studenti, come neolaureati, come futuro del nostro Paese”.