Paola Barale concorrente a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Paola Barale a Ballando con le Stelle

Secondo indiscrezioni, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, Paola Barale potrebbe presto tornare in tv in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti tra i fan della showgirl sono in attesa di saperne di più. Per la Barale si tratterebbe di un grande ritorno visto che, di recente, è stata lei stessa ha affermare che un non meglio precisato “qualcuno” starebbe cercando di bloccare la sua carriera.

Paola Barale in tv

In una delle sue ultime interviste, Paola Barale ha dichiarato che qualcuno di molto potente avrebbe messo una sorta di veto sulla sua partecipazione nei programmi tv.

“Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico”, ha dichiarato la showgirl, che però non è entrata ulteriormente nel merito della questione. I suoi fan sperano di rivederla presto in tv ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Da tempo Paola Barale ha deciso di allontanarsi dalla tv e lei stessa ha dichiarato perché: “Veniva a mancare una tv di intrattenimento: me ne sono andata da Buona Domenicadopo la prima edizione del Grande Fratello, che ha aperto le porte alla tv di oggi.

Non ho niente contro i reality, solo che non me ne frega delle relazioni stabili degli altri, ognuno può fare quello che vuole”