Paola Barale: “Ecco perché ho sempre rifiutato il GF Vip”

Paola Barale ha sempre rifiutato il GF Vip, anche quest'anno: perché? Le hanno offerto cifre importanti, ma non sono riusciti a convincerla.

Anche quest’anno, il nome di Paola Barale è saltato fuori come probabile concorrente del GF Vip. Eppure, la showgirl ci ha tenuto a smentire subito il chiacchiericcio, svelando i motivi per cui non la vedremo mai in programmi di questo tipo.

Paola Barale al GF Vip?

Ogni anno, quando si avvicina la partenza di un reality, Paola Barale viene vista come probabile concorrente. Eppure, le stagioni passano ma lei non entra mai a far parte di format di questo genere. Intervistata dal settimanale Novella 2000, la showgirl ha smentito ancora una volta la sua presunta partecipazione al GF Vip 7, che debutterà su Canale 5 lunedì 19 settembre. Per qualche motivo non vestirà i panni di Vippona?

Le parole di Paola Barale

Paola ha dichiarato:

“Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita, ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

La Barale, da sempre molto gelosa della sua vita privata, non ama i reality show e non andrebbe mai in tv a spiattellare la sua esistenza. Le hanno offerto cifre importanti, ma il denaro non ha mai ‘comprato’ la sua libertà.

Paola Barale: anche se pagano bene, no al GF Vip

Lontana dal mondo dello spettacolo da parecchi anni, Paola non ha intenzione di tornare in tv a tutti i costi. Il GF Vip l’avrebbe pagata profumatamente, ma lei preferisce accettare solo programmi che hanno “contenuti“. In futuro potrebbe cambiare idea? Sembra proprio di no. La Barale non accetterà mai di mettersi in gioco in un reality.