Paola Barale, la confessione intima è bollente: “Mi diverto con…”

Dopo alcune delusioni in amore Paola Barale ha deciso di restare single ma ha fatto alcune confessioni piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola.

Paola Barale: la confessione piccante

Dopo la delusione vissuta a seguito della sua lunga storia d’amore con Raz Degan (e il matrimonio naufragato con Gianni Sperti) Paola Barale ha deciso di restare single, ma lei stessa ha svelato che, nel corso degli anni, gli uomini non le sarebbero mancati.

In un’intima intervista in cui ha svelato alcuni retroscena piccanti sulla sua vita privata, la showgirl ha dichiarato: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”, e ancora: “Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”.

Quanto alle “leggende” circolate sul suo conto in merito al suo presunto interessamento verso l’universo femminile, Paola Barale ha ammesso che, se dovesse capitare, non le dispiacerebbe avere un flirt con un’altra donna: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”, ha dichiarato.

La showgirl oggi sembra aver trovato un nuovo equilibrio e lei stessa ha confessato di non parlare volentieri dei suoi ex.

Quanto a Raz Degan e a Sperti, con cui ha vissuto due delle sue ultime storie note al grande pubblico, la showgirl ha affermato:

“Sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati allo stesso identico modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità, di lealtà, di complicità, di comprensione”, ha confessato in una delle sue ultime interviste sul loro conto.