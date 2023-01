Paola Barale: "Sono andata presto in menopausa, ma ho una vita sessuale attiva"

Paola Barale apre il suo cuore a Verissimo.

La conduttrice si è raccontata da Silvia Toffanin, partendo dalle origini della sua carriera di successo, nata dopo che un fotografo ha notato la sua somiglianza con la famosissima Madonna. Poi la menopausa che ha ostacolato la maternità.

La menopausa

Dopo aneddoti e curiosità, Paola Barale ha spostato il racconto da Silvia Toffanin su Canale Cinque parlando della menopausa, arrivata precocemente e che ha dato: “La menopausa è una tappa della vita, io ci sono andata abbastanza presto.

È un momento naturale nella vita di una donna. Mi è successo presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale, ma non è così”.

Paola Barale parla dei figli mancati

Forse mancanza di coraggio e del vero amore, oltre alla menopausa precoce, Paola Barale non è riuscita ad avere dei figli fino ad oggi e il pensiero ogni tanto torna a bussare: “Di figli ne avrei voluti ma solo con una relazione stabile.

Non me la sono sentita, forse per una mancanza di coraggio ma anche per responsabilità. Un figlio deve nascere nelle migliori condizioni possibili. Non me ne sono mai pentita” – ha raccontato la showgirl a Verissimo -.

La storia d’amore dei genitori

Il vero amore Paola Barale è riuscita ad incontrarlo in famiglia, con mamma e papà che hanno trascorso una vita l’uno al fianco dell’altra.

La conduttrice e modella ha poi ammesso come i tempi siano diversi rispetto al passato, forse anche da qui le difficoltà di incontrare la persona giusta: “Loro sono insieme da 60 anni, ho sempre creduto all’amore. Per me non è andata così, ma un tempo la vita era molto diversa”.