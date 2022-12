Settimane difficili per Paola Caruso.

L’ex Bonas di Avanti un altro, dopo una lunga assenza dal mondo social, è tornata attiva per raccontare che suo figlio Michele ha avuto una “disgrazia“. Cosa è successo al bambino?

Tramite una serie di Instagram Stories, Paola Caruso ha raccontato il calvario che vive da oltre un mese. L’ex Bonas di Avanti un altro era assente dai social da settimane e il motivo è da ricollegare ad una “disgrazia” che è successa a suo figlio Michele.

Ha esordito:

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele”.

L’ultimo post social di Paola, non a caso, risale allo scorso novembre, quando si trovava a Sharm El Sheik con il figlio.

Ha proseguito:

“È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime“.