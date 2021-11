Paola Caruso fidanzata con un politico? Le ultime novità sulla ex Bonas

Paola Caruso è pronta a tornare sull'onda della celebrità, corteggiata sia in televisione sia nel privato

Tra i nuovi volti del Grande Fratello Vip 6 scelti da Alfonso Signorini ci sarebbe a gran sorpresa anche l’esplosiva Paola Caruso. Allontanatasi momentaneamente dal mondo dello spettacolo per stare accanto al suo primogenito, l’ex Bonas di Avanti un Altro starebbe dunque vivendo un periodo decisamente d’oro.

Oltre alla ripresa professionale, infatti, la showgirl pare aver ritrovato anche l’amore accanto a Paride Mazzotta, consigliere regionale pugliese di Forza Italia.

Paola Caruso corteggiata in tv e nel privato

Dopo le turbolenze di cuore e famigliari vissute, Paola Caruso pare essere stata corteggiata anche per La pupa e il secchione in versione Celebrities. Un format inedito che le calzerebbe a pennello e che potrebbe regalarle grandi opportunità per tornare alla ribalta dopo tanto tempo. I telespettatori sentono del resto la mancanza della spensierata 36enne, spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso su Canale 5 nonché già frizzante protagonista di altri reality, come Pechino Express e L’Isola dei Famosi.

Se per il momento si tratta solo di un’indiscrezione, l’ex Bonas del preserale di Paolo Bonolis si trova pertanto davanti a un bivio. Sceglierà lo show di Italia 1 o la casa del GF Vip 6? Non resta che pazientare ancora un po’ per scoprire quale sarà il verdetto della sua decisione.